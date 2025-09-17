Policías de la Ciudad de México que apoyaban en un incidente vehicular, detuvieron a dos hombres en posesión de droga, un arma corta y varios cartuchos útiles, en calles de la alcaldía Iztapalapa. Uno de los detenidos es de origen colombiano y el otro cuenta con un ingreso a prisión por delitos contra la salud.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente dieron cuenta de un accidente entre dos vehículos en calles de la colonia Barrio San Antonio Culhuacán.

Los operadores del C2 dieron aviso a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre el choque, quienes al llegar al lugar vieron a un hombre que tomaba fotografías a los autos y portaba un arma de fuego en la cintura.

Les hallaron siete cartuchos útiles y 29 dosis de cristal y una bolsa con la misma sustancia. Foto: Especial.

Los efectivos de la SSC le realizaron una revisión al sujeto tras la cual también le hallaron siete cartuchos útiles, motivo por el cual fue detenido.

Otro hombre que acompañaba al sujeto armado trató de impedir la detención, por lo que también fue detenido por los policías.

Al segundo sujeto se le encontraron 29 dosis de crystal y una bolsa con la misma sustancia, informó la SSC.

El hombre de 30 años de edad es un ciudadano colombiano mientras que el otro, de 32 años, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud.

Ambos hombres ya están a disposición de un agente del Ministerio Público.

