Por segundo día consecutivo, estudiantes y padres de familia del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur exigieron se garanticen medidas de seguridad en el plantel y marcharon en silencio hacia la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras el asesinato de un alumno el pasado lunes.

Estudiantes y padres de familia del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur marcharon en silencio hacia Rectoría de la UNAM, para exigir medidas de seguridad en el plantel, el miércoles 24 de septiembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

