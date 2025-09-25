Más Información

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

La mañanera de Sheinbaum, 25 de septiembre, minuto a minuto

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro

Por segundo día consecutivo, estudiantes y padres de familia del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur exigieron se garanticen medidas de seguridad en el plantel y marcharon en silencio hacia la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras el asesinato de un alumno el pasado lunes.

Estudiantes y padres de familia del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur marcharon en silencio hacia Rectoría de la UNAM, para exigir medidas de seguridad en el plantel, el miércoles 24 de septiembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
