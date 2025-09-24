La sexta edición del Festival Música contra el Olvido (MCO), que se programó para el 27 y 28 de septiembre, fue cancelada tras el ataque que tuvo lugar el lunes en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades.

La cancelación se anunció la tarde de hoy por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Música Contra el olvido inauguraría, inicialmente, el Festival CulturaUNAM el próximo fin de semana en Las Islas del campus central de Ciudad Universitaria.

“Cultura UNAM lamenta los terribles sucesos que tuvieron lugar el lunes pasado en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, se une al luto de las víctimas y de la comunidad universitaria, y continúa trabajando para reducir las violencias y a favor de una cultura de paz”, se lee en el comunicado que se publicó desde la cuenta de X de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (@CulturaUNAM).

Para esta edición, Música Contra el Olvido tenía programada la presentación de “las bandas ganadoras de la Guerra de Bandas 2024 y 2025”, así como conciertos de géneros como pop, rock y ritmos latinoamericanos.