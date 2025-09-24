Más Información
Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro
Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo
Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa
Diputados van por cobrar impuestos también a electrolitos orales; secretario de Hacienda les da el visto bueno
Padres y alumnos realizan concentración pacífica en CCH Sur; exigen seguridad tras asesinato de estudiante
Desalojan a alumnos de Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de artefacto explosivo; clases se mantienen suspendidas
La sexta edición del Festival Música contra el Olvido (MCO), que se programó para el 27 y 28 de septiembre, fue cancelada tras el ataque que tuvo lugar el lunes en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades.
La cancelación se anunció la tarde de hoy por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Música Contra el olvido inauguraría, inicialmente, el Festival CulturaUNAM el próximo fin de semana en Las Islas del campus central de Ciudad Universitaria.
“Cultura UNAM lamenta los terribles sucesos que tuvieron lugar el lunes pasado en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, se une al luto de las víctimas y de la comunidad universitaria, y continúa trabajando para reducir las violencias y a favor de una cultura de paz”, se lee en el comunicado que se publicó desde la cuenta de X de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (@CulturaUNAM).
Para esta edición, Música Contra el Olvido tenía programada la presentación de “las bandas ganadoras de la Guerra de Bandas 2024 y 2025”, así como conciertos de géneros como pop, rock y ritmos latinoamericanos.