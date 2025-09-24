Perote.- Familiares y amigos velaban esta noche el cuerpo de Jesús Israel, el joven de 16 años asesinado en el CCH Sur, en la Ciudad de México.

El féretro llegó este miércoles a la casa de su familia, en la calle Guillermo Prieto de la ciudad de Perote, en Veracruz.

Medios locales indicaron que a la entrada de la casa se colocaron dos coronas de flores y al interior, el féretro blanco estaba acompañado de una fotografía de Jesús Israel y dos cirios.

Se tiene previsto que este jueves se lleve a cabo una misa de cuerpo presente y luego el cortejo salga hacia el panteón municipal, donde Jesús Israel será sepultado.

El joven fue asesinado la mañana del lunes 22 de septiembre al interior del CCH Sur. Otro estudiante, identificado como Lex Ashton, lo atacó con un arma punzocortante. En el hecho otra estudiante y un trabajador del plantel resultaron heridos.

El agresor se encuentra hospitalizado, debido a las heridas que sufrió al lanzarse desde un edificio del CCH y está en calidad de detenido.

