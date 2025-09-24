Seis personas asesinadas y un herido han dejado la mañana de hoy una violenta jornada en municipios de la zona montañosa central de Veracruz.

En las regiones de Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán y Río Blanco se reportaron ataques armados, asesinatos directos y hallazgo de un cuerpo.

El primer hecho de violencia ocurrió cerca de las 10:00 horas de la mañana en el Cuarto Barrio del municipio de Rafael Delgado, donde sujetos armados irrumpieron en una vivienda y mataron a un hombre, además dejaron herida a una mujer.

Momentos después, en esa misma demarcación, se registró una persecución que culminó sobre la carretera estatal Rafael Delgado–Magdalena, donde fueron asesinados a tiros dos jóvenes que viajaban en una motocicleta.

En el municipio de Ixtaczoquitlán, ciudadanos alertaron a las autoridades de la aparición del cuerpo de un hombre, el cual presentaba dos impactos de bala en el pecho y un golpe en la cabeza.

Y cerca del mediodía, en el municipio de Río Blanco, sujetos que viajaban a bordo de una camioneta atacaron a tiros y mataron a dos jóvenes cuando caminaban cerca del Parque deportivo 7 de Enero de la colonia Benito Juárez.

Durante el presente año, Veracruz ha venido sufriendo una escalada de violencia relacionada con la operación de bandas del crimen organizado.

