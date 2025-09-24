Celaya, Gto.- Un comandante de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Efráin León, y su hijo fueron asesinados por hombres armados en la comunidad Tenería del Santuario, localizada en la zona norte de esta ciudad.

Efraín León prestó sus servicios en la corporación durante 30 años, hasta este 23 de septiembre cuando un comando lo privó de la vida. El mando se encontraba en su día de descanso y se incorporaría a sus actividades este miércoles como jefe de turno.

Pasadas las 20:30 horas ingresó un reporte al Sistema de Emergencias 911 en el que se daba cuenta de una balacera en una casa-habitación ubicada en la calle Vicente Suárez casi esquina con Niños Héroes.

El comandante Efraín había recibido amenazas, informó el director de la corporación, Martín Filiberto García Medina.

Lee también Dejan balas en casa del alcalde de Celaya, Guanajuato; denuncia que enfrenta presiones y amenazas

La Fiscalía General del Estado informó que inició las investigaciones por el homicidio de Efraín y de Emmanuel (de 29 años de edad).

Ante los constantes ataques dirigidos contra mandos de la Policía Vial, que suman cuatro en los últimos dos meses, y la desaparición de un elemento el 26 de agosto pasado, dijo que se está analizando la situación que a todos los trae preocupados, pero sobre todo ocupados.

“Estamos viendo desde el interior y exterior, no sabemos las circunstancias; además, conforme va pasando el tiempo, van saliendo nuevas cosas, cosas que yo no sabía”.

Dijo que anoche, después de que asesinaron al comandante Efraín “me dicen: 'creo que lo habían amenazado', '¿crees o qué está sucediendo?'; entonces, me van dando las cosas a cuentagotas, así no podemos, pero estamos viendo”, aseveró.

Explicó que con el Secretario de Seguridad Ciudadana se consideran las medidas para resguardar a los agentes, por ejemplo que salgan en grupos de cuatro a cumplir sus funciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL