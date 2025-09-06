Más Información

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Detienen en flagrancia a entrenador de futbol abusando de niña de 12 años en San Luis Potosí; familia de la menor procederá legalmente

Detienen en flagrancia a entrenador de futbol abusando de niña de 12 años en San Luis Potosí; familia de la menor procederá legalmente

En 30 segundos, ambulantes burlan operativos para evitar ser levantados y pagar multas

En 30 segundos, ambulantes burlan operativos para evitar ser levantados y pagar multas

Ovacionan a Serena Williams en Auditorio Nacional; habla de su vida dentro y fuera de las canchas

Ovacionan a Serena Williams en Auditorio Nacional; habla de su vida dentro y fuera de las canchas

"No se llega al gobierno para beneficiarse", dice Sheinbaum en Zacatecas; reitera llamado a vivir en la justa medianía

"No se llega al gobierno para beneficiarse", dice Sheinbaum en Zacatecas; reitera llamado a vivir en la justa medianía

León, Gto.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez (), señaló que hace dos meses le dejaron balas en su casa, y dijo que durante su mandato ha recibido y presiones.

En entrevista colectiva reveló que también a integrantes de su gabinete les dejaron proyectiles en sus vehículos.

“Nos dejaron balas a la mayoría de los autos que ocupamos nosotros, nos dejaron balas a mí, al director de Fiscalización (Eduardo Griss Kauffman) y al de Desarrollo Urbano (Luis Martín González Guzmán) por poner un ejemplo”, aseveró.

Lee también:

Ramírez Sánchez acudió este viernes a la explanada de la Feria de León, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum presentó las acciones de su administración en su primer año de gobierno.

El edil dijo que desde el momento en que tomó la decisión de ser Presidente Municipal, sabía que iba a haber muchos problemas “y estoy decidido a afrontarlos”.

Agregó que en casi once meses que lleva en el cargo, ha tenido presiones de diversas formas, como manifestaciones y amenazas.

Lee también:

El 22 noviembre de 2024 denunció haber sido amenazado por el crimen organizado que le ha pedido varias Direcciones del área de Seguridad para controlarlas.

En ninguno de los casos presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero pidió apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que reforzó su seguridad personal con la Guardia Nacional. Ante el hecho junio pasado, le enviaron más elementos.

“Yo la puedo poner (la denuncia), ¿pero a quién acusamos de que nos pusieron las balas?”, acotó.

Lee también:

Dijo que las amenazas podrían atribuirse a grupos delictivos o a otros actores porque “hay muchos intereses".

El edil mencionó el reciente desmantelamiento de puestos que se habían establecido en la banqueta (calle Antonio Plaza) cerca de la Central Camionera.

Dijo que seguirá haciendo cosas buenas por Celaya y dará la razón a quien la tenga, pero no aceptará presiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses