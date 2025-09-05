Más Información

Guanajuato, Gto.- Veinte toneladas de manzanas, con valor de , volverán a su dueño y un joven que las transportaba en un tráiler fue detenido por el .

Los nervios delataron al conductor al percatarse de un en la carretera estatal San Diego de la Unión entronque con la carretera federal México-Piedras Negras.

En ese sitio, personal de Seguridad asignado al punto de inspección del operativo “Blindaje Guanajuato" detectó un tractocamión Kenworth, color rojo, modelo 2007, que realizaba maniobras imprudentes, por lo que le marcó el alto.

Ahí mismo pidió al conductor, identificado como Lázaro Alberto “N”, de 23 años y originario de Chihuahua, que mostrara los documentos que acreditaran la propiedad de la caja refrigerada, sin embargo no contaba con la documentación requerida, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado.

El conductor y el camión con el fruto asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en San Diego de la Unión.

En la acción contra el robo y traslado ilegal de mercancías participaron elementos de Seguridad de los tres niveles de Gobierno.

La SSyP destacó que se reforzó la vigilancia en carreteras estratégicas de Guanajuato para evitar que la delincuencia organizada utilice el robo y traslado de carga como mecanismo de financiamiento ilícito.

