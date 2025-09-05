Reynosa, Tamaulipas. Tras luchar por su vida al resultar herido durante un enfrentamiento entre elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) y civiles armados el jueves por la tarde en Reynosa, Tamaulipas, el pequeño Joshua de apenas siete años de edad, murió a consecuencia de los impactos de bala que se alojaron en su cuerpo y que de acuerdo a la versión de Carlos Casares, padre del menor, fueron los propios elementos de la FGJ, los que dispararon contra el Volkswagen Vento en que viajaba la familia.

Enfrentamiento en Reynosa

Estos hechos, se registraron en la carretera Reynosa-San Fernando cuando la familia proveniente de Ciudad Victoria estaba por arribar a Reynosa cuando se suscitó el enfrentamiento por lo que Cecilia, la madre de familia y su hijo, resultaron lesionados.

"Venía a recoger a mis papás para hacerme cargo de ellos, nunca pensé que entrando pasaría esta tragedia. Comencé a escuchar detonaciones y me di cuenta que nos estaban disparando, me detuve y saqué la mano, una de las camionetas nos cerró y bajaron y siguieron disparando, le dieron a mi niño y a mi esposa, tengo una herida en la cabeza y mi esposa trae impactos de bala y una fractura en el brazo".

Manifestó que al continuar los disparos, se quebró el cristal trasero de la unidad en que viajaban y fue cuando se percató que su hijo y su esposa se encontraban heridos.

"Tengo una herida de bala que me rozó la parte izquierda del rostro. Los disparos, porque yo los vi, venían de los elementos, me pedían que bajara y yo no podía porque traía el rostro lleno de sangre, pero tenía impotencia porque no podía hacer nada por mi niño. Me dijeron que los perdonara, que se harían cargo de los hechos. Es mi único hijo, muy noble, estudioso, responsable, obediente".

Muere menor de 7 años

El padre de familia aseguró que desafortunadamente su hijo finalmente perdió la vida mientras ellos se recuperan en el Hospital 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se llevan a cabo los actos de investigación respecto de los hechos registrados esta tarde en la carretera San Fernando-Reynosa, en los que perdiera la vida un menor de edad y dos personas más resultaran heridas, no de gravedad.

