Un enfrentamiento entre dosde nivel medio superior en el municipio de Charcas terminó en tragedia, luego de que uno de ellos perdiera la vida tras ser atacado con un .

De acuerdo a los primeros reportes, los jóvenes mantenían conflictos desde tiempo atrás y la noche del miércoles decidieron resolverlos a golpes.

La Guardia Civil del Estado informó que, durante la pelea, uno de ellos sacó un objeto punzocortante y lo utilizó en contra de su contrincante, ocasionándole graves heridas en el tórax.

El lesionado, identificado como Miguel Ángel N., de 16 años, fue trasladado a un hospital de la zona, pero pese a recibir atención médica falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Detienen a agresor

El presunto agresor, identificado como Pedro N., fue detenido por elementos policiales y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.

