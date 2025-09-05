Más Información
Un enfrentamiento entre dos estudiantes de nivel medio superior en el municipio de Charcas terminó en tragedia, luego de que uno de ellos perdiera la vida tras ser atacado con un arma blanca.
De acuerdo a los primeros reportes, los jóvenes mantenían conflictos desde tiempo atrás y la noche del miércoles decidieron resolverlos a golpes.
La Guardia Civil del Estado informó que, durante la pelea, uno de ellos sacó un objeto punzocortante y lo utilizó en contra de su contrincante, ocasionándole graves heridas en el tórax.
El lesionado, identificado como Miguel Ángel N., de 16 años, fue trasladado a un hospital de la zona, pero pese a recibir atención médica falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Detienen a agresor
El presunto agresor, identificado como Pedro N., fue detenido por elementos policiales y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.
