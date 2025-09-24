La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario sesionó este miércoles para atender los hechos ocurridos el pasado lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur.

Durante la reunión, convocada por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas, las y los consejeros universitarios expresaron su pesar por lo sucedido, al tiempo que manifestaron su solidaridad con la comunidad del CCH-Sur y con las familias de las víctimas. Reiteraron además su compromiso de trabajar de manera conjunta en favor de una comunidad universitaria más segura.

Como parte del orden del día, se revisaron los sucesos recientes con la participación de distintas áreas universitarias involucradas. Posteriormente, se discutieron los dos pliegos petitorios entregados el martes por una comisión de padres y madres de familia de estudiantes, así como por integrantes de la comunidad estudiantil del plantel.

Tras el análisis, la Subcomisión acordó:

Realizar una revisión integral de los protocolos generales de seguridad para estudiantes, docentes y trabajadores.

Proponer medidas adicionales de control de acceso y mejoras en la infraestructura de seguridad.

Implementar y reforzar de manera inmediata estrategias de apoyo psicosocial.

La sesión estuvo presidida por Benjamín Barajas Sánchez, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. También participaron Susana Lira de Garay, directora del CCH-Sur; María Dolores Valle Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria; y Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.

Asimismo, asistieron José Luis Macías Vázquez, presidente de la Comisión Especial de Seguridad; Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM; Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria; y Raúl Aguilar Tamayo, secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, además de consejeros académicos y estudiantiles, tanto de manera presencial como remota.

Las autoridades universitarias señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada con la comunidad para fortalecer las medidas de seguridad y atender de forma integral las demandas planteadas.

