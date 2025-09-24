La mañana de este miércoles, alrededor de 125 personas, entre padres de familia y estudiantes, se concentraron afuera del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, en la alcaldía Coyoacán, para exigir mayores medidas de seguridad dentro de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego del asesinato de un alumno ocurrido la tarde del lunes.

Con pancartas y flores, los manifestantes se reunieron en la entrada del plantel, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, bajo el lema “Marcha por la paz y cese de la violencia dentro de la UNAM”. Alrededor de 25 jóvenes con el rostro cubierto elaboraron carteles, realizaron pintas y los colocaron en los muros de la institución.

“Traemos estas flores pametra recordar a nuestro hijo, a nuestro compañero, pero también como un llamado de paz. No queremos que la violencia se normalice dentro de nuestras escuelas”, expresó la señora Teresa, madre de un alumno de primer semestre.

Padres y alumnos realizaron una marcha pacífica; exigen seguridad en el CCH Sur tras asesinato de estudiante. Foto: Juan Carlos Williams

“Nosotros no venimos a destruir, venimos a exigir seguridad. El bloque negro no está aquí para generar violencia, sino para protegernos de amenazas”, dijo un alumno del sexto semestre, quien pidió mantener el anonimato.

Elementos de la SSC permanecieron en el lugar desde las primeras horas del día, observando a distancia y brindando apoyo en caso de incidentes. Hasta el mediodía, la concentración se mantuvo de manera pacífica, aunque el clima de tensión creció conforme se acercaba la hora de la marcha.

“Queremos que la UNAM y las autoridades escuchen, que tomen acciones reales, no sólo comunicados. No podemos seguir llorando a nuestros compañeros”, comentó entre lágrimas una estudiante de tercer semestre.

La comunidad universitaria espera que la movilización se desarrolle sin violencia y que la exigencia central —garantizar la seguridad en los planteles— sea atendida con urgencia.

