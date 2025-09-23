La comunidad estudiantil del CCH Sur entregó un pliego petitorio a autoridades universitarias, luego de los hechos violentos ocurridos ayer en el plantel, en el que exigió desplegar medidas de manera urgente, eficaz y rápida para garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente y administrativo, “porque estar seguros no debe ser un privilegio sino un derecho”.

Entre sus peticiones, solicitaron a las autoridades educativas que se realice una investigación exhaustiva y transparente acerca de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Jesús Israel, estudiante agredido ayer, con el fin de determinar las causas y responsabilidades correspondientes.

Aunado a ello, demandaron implementar un plan de seguridad integral que contemple la revisión y actualización de los protocolos de seguridad existentes y capacitación para el personal de seguridad, docentes y alumnado sobre procedimientos de emergencia y primeros auxilios.

CCH Sur. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Así como también la instalación de cámaras de seguridad y sistemas de alarma en áreas estratégicas del plantel e incremento del personal de seguridad y supervisión dentro de éste.

Sumado a ello, pidieron desarrollar programas y talleres que atiendan la prevención de la violencia y/o acoso entre estudiantes, promover un ambiente de respeto y tolerancia en el plantel, así como brindar apoyo psico-emocional a los estudiantes y personal que lo requiera.

Además, solicitaron establecer canales de comunicación efectiva entre la institución, estudiantes y padres de familia para mantenerlos informados sobre la seguridad e incidentes suscitados dentro del plantel.

Asimismo, llamaron a las autoridades universitarias a realizar una revisión exhaustiva de la infraestructura del plantel para identificar y corregir cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de los estudiantes y el personal académico y administrativo.

