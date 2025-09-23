Diputados avalan a Óscar Daniel Del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control de la FGR

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de Óscar Daniel Del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR) por un periodo de cuatro años.

En un asunto no inscrito en el orden del día, la Mesa Directiva subió el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el cual quedó aprobada por 407 votos a favor, 15 en contra y 1 en abstención, en menos de 6 minutos.

Tras el aval del pleno, Del Río Serrano rindió protesta.

Óscar Daniel del Río Serrano ya fungía como encargado de despacho del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, cargo que quedó vacante el pasado 8 de agosto, cuando Arturo Serrano Meneses renunció a dicho puesto para enfrentar las investigaciones en su contra por supuestamente recibir sobornos.

em