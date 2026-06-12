La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que hay cuatro quejas abiertas por las manifestaciones en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, registras el jueves 11 de junio, durante la inauguración del Mundial.

A través de un comunicado, la CDHCM dijo que dio seguimiento y acompañamiento al reporte de la detención de dos periodistas por policías de la Ciudad de México, los cuales fueron liberados posteriormente.

También tuvo conocimiento de la detención de 12 manifestantes, de los cuales 7 fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público, 4 ante un Juzgado Cívico y una más en el puesto de mando del estadio.

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La CDHCM señaló que "reconoce la importancia de que las autoridades mantengan canales de interlocución y actuaciones proporcionales, con base en los más altos estándares en la materia; así como la elaboración de planes operativos y medidas de prevención que se ajusten a los protocolos vigentes de protesta y protección civil".

Aseguró que se mantuvo presencia institucional en puntos de expresiones de protesta o alta concentración de personas como el Estadio Ciudad de México, el perímetro de la llamada Ultima Milla, el Fan Fest del Zócalo, el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, en Avenida del Imán, Periférico Sur y los 18 festivales futboleros en las alcaldías.

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Asimismo, en juzgados cívicos, centros de sanciones administrativas y, aseguró, se mantuvieron abiertos canales de comunicación con las instituciones involucradas.

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