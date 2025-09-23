Por más de tres horas, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloquearon la circulación vehicular en avenida de los Insurgentes Sur y Eje 10, en la alcaldía Coyoacán, lo que también afectó el servicio del Metrobús en su Línea 1.

Los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, tomaron las calles con el objetivo de impedir el paso a los automovilistas. La protesta, realizada en el sur de la capital, se enmarca en la exigencia de mayor seguridad dentro de los planteles educativos, tras el ataque ocurrido el pasado lunes en el CCH Sur, en el que perdió la vida un estudiante y resultó herido un trabajador de mantenimiento.

Durante la movilización, los jóvenes insistieron en la necesidad de sostener una reunión con el rector de la UNAM para atender de manera directa sus demandas.

Al término del bloqueo, el contingente se replegó hacia las inmediaciones de Ciudad Universitaria y permaneció frente a la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, donde continuaron las manifestaciones de inconformidad.

