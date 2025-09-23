Un grupo del alumnos del CCH Sur marcha hacia Ciudad Universitaria para protestar por la privación de la vida de uno de sus compañeros, ultimado con un arma punzocortante la tarde de ayer dentro de las instalaciones del plantel educativo.

Por lo menos una veintena de jóvenes caminaron por la calle Llanura de la colonia Jardines del Pedregal, en Coyoacán, hacia Rectoría, en dónde se prevé se encuentren con alumnado de diversas preparatorias y facultades de la máxima casa de estudios.

En carteles que alzan con sus brazos y que durante esta mañana ellos mismos hicieron en el estacionamiento del plantel sur del CCH, se leen frases como “no me quiero morir en CCH Sur” y “CCH negligente”.

Durante la marcha que es resguardada por vehículos y personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, algunos jóvenes externaron situaciones de violencia de las que han sido víctimas o testigos en la institución.

“El año pasado fui abusada por alguien de mi salón. No fue tan grave, pero fue una situación que me hace no querer regresar. Me parece increíble que pase algo así dentro de una escuela”, gritó Nhuma Landgrave, estudiante de 16 años.

Padres de familia se unen a las protestas

Un grupo de estudiantes y padres de familia del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron una manifestación este martes frente a la Torre de Rectoría para exigir mayor seguridad al interior de los planteles de la institución.

La convocatoria, que surgió a través de redes sociales, reunió a decenas de participantes desde el mediodía frente a la Biblioteca Central. Alrededor de las dos de la tarde, los asistentes iniciaron una marcha hacia la explanada de Rectoría, donde realizaron una concentración pacífica.

🔴 Estudiantes del CCH Sur realizan un bloqueo en ambos sentidos en la Avenida Insurgentes, frente a la torre de rectoría; exigen mayor seguridad en los planteles educativos.

🚇Se mantiene suspendido el servicio del Metrobús, línea 1

Durante la protesta, padres de familia sostuvieron un encuentro con representantes de la administración central de la UNAM. Como resultado, se acordó llevar a cabo una reunión formal con el rector el próximo miércoles en las instalaciones del CCH Sur, con el objetivo de escuchar directamente las demandas de la comunidad y discutir posibles medidas de seguridad.

La manifestación transcurrió de manera ordenada y sin incidentes, mientras los estudiantes reiteraron su exigencia de justicia y garantías de seguridad tras los recientes hechos de violencia ocurridos en su plantel.

