La jefa de Gobierno, lamentó los hechos que se suscitaron en el donde un estudiante fue asesinado por su compañero. Además de que el presunto agresor se encuentra detenido y hospitalizado.

En conferencia de prensa, la fiscal general de justicia de la ciudad de México, , indicó que ya inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas.

Destacó que se están realizando las investigaciones, así como entrevistas entre las personas involucradas. Además destacó que la persona que agredió de nombre Lex Ashton "N" con un arma blanca a Jesús Israel, otro estudiante y quien perdió la vida, en las instalaciones del plante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra hospitalizado y en calidad de detenido.

Lex Ashton se encuentra hospitalizado pero está en calidad de detenido (22/09/2025). Foto: Especial
“También un trabajador del CCH sufrió lesiones a la hora de intervenir en el en el incidente. El agresor, identificado como Lex Ashton 'N', hoy en día está hospitalizado. Él se arrojó de un edificio del CCH al intentar huir y tiene custodia por parte de la Secretaría de Seguridad y la fiscalía está integrando una investigación para de inmediato poder tener una orden de aprehensión contra el sujeto identificado por ambos delitos”, apuntó.

El ataque ocurrió la mañana del lunes y este hecho ha provocado consternación y movilización en distintos sectores de la comunidad universitaria.

