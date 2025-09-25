Vecinos de la colonia El Capulín expresaron su inconformidad ante lo que consideran omisiones de las autoridades federales respecto a las afectaciones ocasionadas por las obras del Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente.

En un comunicado dirigido a medios de comunicación y a la opinión pública, el colectivo Vecinos Unidos de El Capulín señaló que, a pesar de los recientes anuncios sobre la llegada de trenes a la terminal Observatorio como parte de las pruebas previas a la inauguración del proyecto, hasta la fecha no han comenzado las obras de reparación en los predios dañados.

Los inconformes cuestionaron que el gobierno federal promueva la próxima apertura del servicio mientras, aseguran, no se han atendido los daños a viviendas ni se ha dado respuesta a las pruebas presentadas por los habitantes para acreditar las afectaciones.

Leer también: VIDEO Usuaria agrede física y verbalmente a policías de la PBI en estación Zócalo del Metro

Asimismo, denunciaron que en intentos previos de atender la problemática, las autoridades dejaron fuera a varios vecinos, lo que calificaron como acciones “selectivas” que no resuelven de fondo la situación y generan desigualdad en la comunidad.

El colectivo reiteró su llamado a Presidencia y a la Agencia de Transporte Ferroviario para que se atienda de manera integral su pliego petitorio y se garantice que ninguna familia quede desprotegida por la obra.

Finalmente, advirtieron que, de no establecerse un diálogo efectivo, podrían anunciar nuevas jornadas de protesta, aclarando que su objetivo no es afectar a terceros, sino lograr que las autoridades escuchen sus demandas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr