La tarde del martes, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fueron agredidos física y verbalmente por una usuaria en la estación Zócalo–Tenochtitlán, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con la información oficial, la mujer, quien se encontraba acompañada de un menor de edad, comenzó a lanzar insultos y golpes a los uniformados luego de que le solicitaran avanzar para evitar obstruir el paso a los demás usuarios. La inconformidad de la pasajera surgió porque consideraba que había demasiada gente en la estación y no podía desplazarse con rapidez.

En medio de la confrontación, un hombre se acercó para tratar de calmar la situación; sin embargo, la mujer persistió en su actitud agresiva contra los policías, lo que generó tensión entre quienes transitaban por el lugar.

Tras varios minutos, el incidente concluyó cuando la usuaria, el menor y el acompañante se retiraron de la estación, mientras los elementos de la PBI retomaron sus labores de seguridad y vigilancia.

El STC Metro informó que el personal de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Asuntos Internos brindará acompañamiento legal al oficial agredido, con el objetivo de que presente la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por los hechos, aunque las autoridades señalaron que se dará seguimiento al caso para garantizar el respeto a la integridad de los elementos policiales que realizan funciones de seguridad dentro del transporte público.

