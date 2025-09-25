Con miras a unmeta próxima reapertura del último tramo que está pendiente hacia Observatorio, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas durante los siguientes sábados y domingos, con el fin de realizar pruebas de trenes.

Los siguientes días que se ejecutará los cierres son:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

El Metro explicó que la modificación al horario de servicio se lleva a cabo para optimizar las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes NM22 y NM16, que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

“El STC Metro solicita al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, Pantitlán y Chapultepec”, indicó.

Habrá RTP

En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-

Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

