El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que continúan las mesas de trabajo interinstitucionales para analizar y proyectar soluciones en materia de drenaje que eviten afectaciones a dos estaciones de la Línea A, las cuales son utilizadas por 62 mil usuarios diarios, así como a los habitantes del municipio de La Paz.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava Suárez, participó en reunión, en la que destacó la disposición para colaborar de forma activa en las soluciones integrales y ofreció aportar los estudios que ha realizado el Metro, las cuales plantean obras que eviten afectaciones al servicio a usuarios derivadas de las inundaciones en la zona.

El titular del STC destacó que en el proyecto para la rehabilitación integral de la Línea A se debe considerar una solución de fondo, no solo para mejorar la operación de los trenes, sino también para las colonias aledañas, ya que en época de lluvias el agua ingresa al cajón de vías, con impacto negativo en el servicio a usuarios y daños a los equipos eléctricos y electrónicos de las vías.

La mesa de trabajo, que se realizó en la Secretaría de Gobernación, fue convocada por Armando Quintero, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y contó con la participación de autoridades federales, del Estado de México, de la Ciudad de México y del municipio, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Metro dijo que en la mesa existió consenso para reforzar respuestas rápidas y coordinadas entre la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Gestión Integral del Agua, Protección Civil, Municipio y STC Metro,

Destacó que en los casos de inundaciones en la zona, en tanto se realiza una intervención mayúscula de drenaje y encauzamiento de las corrientes de agua que derivan de zonas altas.

Citlali Peraza Camacho, directora del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la CONAGUA, reiteró que el gobierno del México ya cuenta con el plan integral de oriente, con un diagnóstico, estudios y proyecto para la zona de La Paz.

