La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México invita a trabajadores del ramo turístico al curso "Atención al Cliente Mundialista” que iniciará el 29 de septiembre, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La dependencia aseguró en Instagram que este curso estará enfocado para personas emprendedoras, comerciantes, microempresarios y prestadores de servicios en hotelería, gastronomía, turismo, transporte, artesanías y atención al cliente.

Agregó que se trata de un curso que impartirá RedProLatam, agente capacitador autorizado, el cual contará con un registro DC3 avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Indicó que la constancia se entregará con al menos un 80% de asistencia.

¿Cuándo será?

La Sectur CDMX informó que este curso se realizará del 29 de septiembre al 3 de octubre, en un horario de 19:00 a 21:00 horas y la modalidad será en línea.

