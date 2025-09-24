Más Información

La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos significativos en las Líneas 3, 7, 8 y B con trenes que permanecían detenidos durante varios minutos en distintas estaciones.

A través de X, pasajeros reportaron que, en la Línea 3, había retrasos: “¿Qué onda con la línea 3? Llevamos 10 minutos parados en Eugenia. Esta era la línea menos complicada y ahora está igual de mala que las otras. Denle mantenimiento y dejen de robarnos”, escribió un pasajero, mientras que otro señaló: “Línea 3 detenida en Juárez. Avanzaba normal y ya llevamos 10 min”.

La Línea 7 también registró inconformidad: “Línea 7 más de 10 min parada en Tacuba, ¿motivo???”, preguntó un usuario, y otro comentó: “¿Algún problema en línea 7? San Joaquín está a reventar de gente”.

Los reportes en la Línea 8 fueron similares: “¿Qué pasa con la línea 8? Parados mucho tiempo en Metro Coyuya. No hay lluvia ni nada, ¿cuál es el pretexto?”, escribió un pasajero, mientras que otro añadió: “Qué pasa línea 8, llevo 20 minutos en Constitución”.

En la Línea B, la saturación se hizo evidente: “Metro Constitución de 1917, andenes llenos, gente hasta la escalera”, denunció una persona usuaria.

LL

