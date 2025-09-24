Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que un hombre privado de la libertad en en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente escapó de este centro penitenciario la noche del martes 23 de septiembre.

Marvin Didier Barrientos Flores, de 27 años de edad, no realizó el pase de lista la noche de ayer, confirmó esta mañana personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la SSC.

Ante la ausencia del interno, se activó el protocolo de búsqueda y personal de la Dirección de Asuntos Internos de la SSC se presentó en el Reclusorio Oriente para entrevistar a los custodios a cargo e integrar la carpeta de investigación administrativa interna.

La SSC también informó que los custodios y el director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para dar seguimiento a la investigación por la evasión de hombre privado de la libertad.

Barrientos Flores estaba preso por tentativa de homicidio luego de agredir a dos vecinos, a quienes atacó con un cuchillo y un tubo, el pasado 13 de febrero, en la colonia San Bernabé Ocotepec, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La SSC aseguró que se analizan las cámaras de vigilancia del penal para localizar a Barrientos Flores y determinar las omisiones en el control del lugar.

