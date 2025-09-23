Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

El gobierno federal a través de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) han hecho obligatorio el uso de sistemas de seguimiento satelital GPS, balizado y código QR en las pipas que transportan hidrocarburos, luego de la explosión en el.

La Sener publicó en elel acuerdo con el cual dicha Comisión emitió las Disposiciones administrativas para los permisos de transporte y distribución por medios distintos a ductos de petrolíferos, gas licuado de petróleo y petroquímicos.

Estas medidas entran en vigor este miércoles. Y con esto, todas las unidades (pipas, tractocamiones, semirremolques, autotanques) deberán portar un balizado permanente y visible, con un código QR único e intransferible emitido por la CNE.

Lee también

Además, el QR debe estar en calcomanías resistentes, reflejantes y visibles, permitiendo verificar electrónicamente permisos, legalidad de la unidad, seguros vigentes, rutas y volúmenes transportados.

Esta información será accesible parcialmente para la ciudadanía y de manera completa para autoridades, a través del sistema SIRACP. El balizado debe cumplir normas de durabilidad y visibilidad tanto diurna como nocturna.

También, las unidades deben contar con un sistema GPS activo y certificado, con transmisión en tiempo real bajo protocolos seguros. Los registros deberán conservarse al menos 12 meses. La omisión o manipulación del GPS se considerará falta grave y será sancionada, apunta la publicación que refiere todos los detalles a seguir.

Lee también

"El SIRACP es una herramienta tecnológica administrada y operada por la Comisión, diseñada para fortalecer la supervisión regulatoria en materia de Transporte y Distribución de Petrolíferos, Gas Licuado de Petróleo y Petroquímicos por medios distintos a ductos, así como para proporcionar información a autoridades de seguridad pública con el fin de fortalecer las medidas que permitan prevenir sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos", apunta la publicación.

Cabe recordar que esta nueva regulación se creó debido a la explosión de la pipa debajo del puente La Concordia, en Iztapalapa, que a la fecha a dejado 29 fallecidos y una docena más de hospitalizados todavía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses