La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy revisará con la Secretaría de Energía (Sener) las nuevas reglas que se fijarán para fortalecer la seguridad para el transporte de gas LP, luego de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, y que ha dejado al día de hoy 29 muertos.

La Mandataria federal informó que es posible que la próxima semana, Luz Elena González, secretaria de Energía, presente esta nueva normativa.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que ya hay filtros de la Guardia Nacional (GN) de estas pipas en donde participa la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y en donde también hay revisión de gasolineras junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"La próxima semana yo creo que viene Luz Elena (González, titular de Energía) para poder informar cómo es el proceso, qué normatividades nuevas va haber. De hecho hoy me reúno con ellos porque también, como lo dije después de la explosión de la pipa, va haber nuevas normas para el transporte del gas LP. Hoy lo vamos a revisar y Luz Elena les puede explicar cómo es todo el proceso de trazabilidad, y ya hay filtros con la Guardia Nacional en donde participa ASEA y también revisión de gasolineras en donde participa Profeco".

"En la noche, es reunión interna. A las 7:00 de la noche nos reunimos para hacer la revisión de cómo van y ya poder emitir las normatividades públicas. Algunas vienen de la ley y ya la próxima puede venir Luz Elena a explicar todo el procedimiento", explicó.

