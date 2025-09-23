La mañanera de Sheinbaum, 23 de septiembre, minuto a minuto

Más Información
Nación 08:07 AM
Martí Batres informa que el ISSSTE atendió a 32 personas heridas tras el incidente del Puente de la Concordia; 27 mantienen atención ambulatoria y tres siguen hospitalizados, son considerables como delicados
Nación 08:06 AM
Martí Batres destaca el desarrollo del plan de cirugía robótica, la cual brindará incisiones más precisas y una recuperación más rápida. Los hospitales que contarán con un robot “Da Vinci” son:
-Hospital Regional Torreón
-Hospital General Saltillo
-Hospital Regional León
-Hospital Regional 1 de octubre
-Hospital Regional Adolfo López Mateos
Nación 08:03 AM
Exponen a cinco compañías que han incumplido con la entrega de medicamentos oncológicos; “les pedimos que se tomen enserio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país que se comprometieron a entregar”, subrayó Eduardo Clark
Nación 07:56 AM
Al corte del 20 de septiembre, los niveles de abasto de medicamentos e insumos para la salud se encuentran en niveles cercanos al 100%
Nación 07:55 AM
En agosto se recibieron más de 186 millones de piezas de medicamentos e insumos para atender a los pacientes de todo el país; 138% más que en mayo
Nación 07:54 AM
Alejandro Svarch informa que cuatro personas siguen siendo atendidas en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, tras el incidente del Puente de la Concordia; asegura se cuentan con todos los insumos y atención especializada
Nación 07:50 AM
IMSS Bienestar ha brindado atención a 47 personas lesionadas en el Puente de la Concordia; se concentraron a los heridos con mayor gravedad
Nación 07:49 AM
A partir del primero de agosto se han entregado 8,061 medicamentos a través de las Rutas de la Salud; se han abastecido 578 hospitales:
-11,368 kits entregados
- 28 millones de medicamentos entregados
Nación 07:41 AM
En las entregas se contiene un:
- Kit médico que conviene 147 medicamentos y que cubre un mes de abasto garantizado en cada comunidad
- Es una red territorial que organiza el abasto desde las comunidades y no desde escritorios
Nación 07:40 AM
IMSS Bienestar arranca con la segunda entrega de medicamentos a través de las Rutas de la Salud
Nación 07:32 AM
Inicia la conferencia matutina
