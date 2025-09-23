La mañanera de Sheinbaum, 23 de septiembre, minuto a minuto

Más Información

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum

Nación 08:07 AM

Martí Batres informa que el ISSSTE atendió a 32 personas heridas tras el incidente del Puente de la Concordia; 27 mantienen atención ambulatoria y tres siguen hospitalizados,  son considerables como delicados


Nación 08:06 AM

Martí Batres destaca el desarrollo del plan de cirugía robótica, la cual brindará incisiones más precisas y una recuperación más rápida. Los hospitales que contarán con un robot “Da Vinci” son:
-Hospital Regional Torreón
-Hospital General Saltillo
-Hospital Regional León
-Hospital Regional 1 de octubre
-Hospital Regional Adolfo López Mateos


Nación 08:03 AM

Exponen a cinco compañías que han incumplido con la entrega de medicamentos oncológicos; “les pedimos que se tomen enserio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país que se comprometieron a entregar”, subrayó Eduardo Clark 


Nación 07:56 AM

Al corte del 20 de septiembre, los niveles de abasto de medicamentos e insumos para la salud se encuentran en niveles cercanos al 100%


Nación 07:55 AM

En agosto se recibieron más de 186 millones de piezas de medicamentos e insumos para atender a los pacientes de todo el país; 138% más que en mayo


Nación 07:54 AM

Alejandro Svarch informa que cuatro personas siguen siendo atendidas en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, tras el incidente del Puente de la Concordia; asegura se cuentan con todos los insumos y atención especializada


Nación 07:50 AM

IMSS Bienestar ha brindado atención a 47 personas lesionadas en el Puente de la Concordia; se concentraron a los heridos con mayor gravedad


Nación 07:49 AM

A partir del primero de agosto se han entregado 8,061 medicamentos a través de las Rutas de la Salud; se han abastecido 578 hospitales:

-11,368 kits entregados 

- 28 millones de medicamentos entregados


Nación 07:41 AM

En las entregas se contiene un: 

- Kit médico que conviene 147 medicamentos y que cubre un mes de abasto garantizado en cada comunidad

- Es una red territorial que organiza el abasto desde las comunidades y no desde escritorios

Nación 07:40 AM

IMSS Bienestar arranca con la segunda entrega de medicamentos a través de las Rutas de la Salud


Nación 07:32 AM

Inicia la conferencia matutina 

