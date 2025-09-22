La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ha sido “extraordinaria” la atención a las víctimas que ha dado el Gobierno de la Ciudad de México, ante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, que ha dejado 29 personas fallecidas.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la Comisión de Solidaridad que anunció la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, para atender a las víctimas y a sus familias.

“Fue un llamado que hizo la alcaldía Iztapalapa en algún momento, ni siquiera fue la jefa de Gobierno. La actuación del Gobierno de la Ciudad, en este caso, ha sido extraordinaria”, respondió.

“Una atención desde el primer momento a los heridos, a las familias de personas fallecidas. Tengo entendido que tienen personas del Gobierno de la Ciudad dedicadas a cada familia para poderlas apoyar; apoyo económico y de otro tipo, y al mismo tiempo también la Fiscalía de la Ciudad de México también ha hecho un muy buen trabajo, de inmediato dieron su dictamen de cuáles fueron las razones, o las preguntas razones este lamentabilísimo accidente”, comentó.

Refirió que desde el Gobierno federal se ha dado apoyo en lo que se necesita y desde el primer momento se llamó a Brugada para ver qué necesitaba, además de Protección Civil, ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar.

Destacó el traslado a Estados Unidos de la menor Jazlyn Azulet para su atención, así como el servicio en el hospital Rubén Leñero para poder atender a las personas heridas.

