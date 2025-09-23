Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

En su edición de este martes 23 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de la Comisión Nacional de Energía por el que se emiten disposiciones administrativas que establecen los lineamientos para el balizado y requerimientos técnicos y de operabilidad, incluido un código QR, para transporte de .

Estas disposiciones tienen por objeto establecer los lineamientos técnicos y administrativos que deben observarse "para garantizar la visibilidad y trazabilidad de las amparadas en los permisos relacionados con las actividades de transporte o distribución por medios distintos a ductos de Petrolíferos, Gas Licuado de Petróleo y Petroquímicos".

La presidenta informó que hoy revisaría con la Secretaría de Energía (Sener) las nuevas reglas que se fijarán para fortalecer la seguridad para el transporte de gas LP, luego de la en la alcaldía Iztapalapa, y que ha dejado al día de 29 muertos.

Lee también

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Se establece que se debe garantizar en todo momento el acceso continuo, eficiente, seguro y sin restricciones a la información generada por el GPS instalado en las unidades.

Este acceso debe ser proporcionado a la Comisión, para fines de supervisión, inspección y vigilancia. El Código QR debe permitir su lectura a partir de dispositivos móviles.

Cabe señalar que el balizado se refiere al conjunto de distintivos físicos, visibles, permanentes impresos y adheridos en la carrocería de las unidades vehiculares, que permiten la identificación inmediata y verificable de la persona permisionaria, del producto transportado y de la unidad.

Lee también

Los permisionarios deben cumplir con la totalidad de las obligaciones, procedimientos y plazos señalados en estas disposiciones, siendo responsables en todo momento de su correcta aplicación e implementación, así como del uso y resguardo de los elementos de identificación y balizado establecidos por la Comisión.

La negativa, ocultamiento, limitación o alteración del acceso a dicha información es considerada como un incumplimiento.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que era posible que la próxima semana, Luz Elena González, secretaria de Energía, presentara esta nueva normativa.

Lee también

Pipa de combustible. Foto: Especial
Pipa de combustible. Foto: Especial

Destacó que ya hay filtros de la Guardia Nacional (GN) de estas pipas en donde participa la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y en donde también hay revisión de gasolineras junto con la Procuraduría Federal del Consumidor ().

"La próxima semana yo creo que viene Luz Elena (González, titular de Energía) para poder informar cómo es el proceso, qué normatividades nuevas va haber. De hecho hoy me reúno con ellos porque también, como lo dije después de la explosión de la pipa, va haber nuevas normas para el transporte del gas LP. Hoy lo vamos a revisar y Luz Elena les puede explicar cómo es todo el proceso de trazabilidad, y ya hay filtros con la Guardia Nacional en donde participa ASEA y también revisión de gasolineras en donde participa Profeco", dijo.

Requisitos del balizado

El material elegido debe garantizar una durabilidad por al menos de cinco años, que sea fijo; debe tener una cubierta reflejante, con película microprismática de alta intensidad, que permita su visibilidad tanto de día como de noche; y debe ser resistente a la acción de agentes químicos o mecánicos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses