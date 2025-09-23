Más Información

La presidentaafirmó que “va muy avanzado” el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la reapertura de la frontera al ganado mexicano por la plaga del

En conferencia de prensa y tras darse a conocer un nuevo caso en el estado de Nuevo León, la Mandataria federal indicó que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, que visitó nuestro país para revisar las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de México, deberá emitir pronto sus recomendaciones.

“Hay un equipo de la secretaría de agricultura que vino a revisar las acciones para la contención del gusano, tiene que emitir muy pronto sus recomendaciones o su conclusión de esta visita.

”Va muy adelantado el acuerdo”, declaró.

