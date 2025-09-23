Más Información

El gobierno de Estados Unidos decidió enviar a Nuevo León para verificar la situación, tras la detección de un caso de.

En su cuenta de X, la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que “proteger a Estados Unidos del gusano barrenador del nuevo mundo es innegociable y una prioridad máxima” para el presidente .

Por ello, desde el lunes envío a a un equipo para “inspeccionar físicamente las trampas y dispersar moscas estériles tras la detección ayer de un único caso”.

Sobre las medidas que ha emprendido el gobierno ante los casos de gusano barrenador en México, mencionó:

  • 100 millones de dólares invertidos en tecnologías innovadoras
  • Más de 8 mil trampas desplegadas en Texas, Arizona y Nuevo México
  • Más de 13 mil muestras analizadas sin detectar moscas del gusano barrenador del nuevo mundo
  • 100 millones de moscas estériles liberadas cada semana
  • Más de 200 empleados estadounidenses contratados en México para la captura y el control del movimiento de animales.

Rollins recordó que la frontera con México “permanece cerrada al y estamos ampliando de forma agresiva la captura y la vigilancia. Al mismo tiempo, estamos acelerando las operaciones en nuestras instalaciones de dispersión de moscas estériles en la base aérea de Moore, en Texas”.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (Senasica) confirmó el lunes la localización de una vaca contagiada con el parásito en el poblado norteño de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León. Según las investigaciones, la res provenía del estado suroriental de Veracruz, en el Golfo de México.

Rollins dijo que la administración Trump tomará “medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación”, y admitió que “no dependeremos de México para defender nuestra industria, nuestro ni nuestro estilo de vida”.

Advirtió también que Estados Unidos tomará “medidas agresivas” contra cualquiera que dañe el ganado estadounidense.

La secretaria de Agricultura estadounidense instó en un comunicado a México a cumplir plenamente el Plan de Acción Conjunta que se suscribió el mes pasado para controlar la plaga, y ratificó que seguirá cerrada la importación de ganado en pie, bisontes y caballos procedentes de México.

En los últimos 10 meses Estados Unidos ha cerrado en tres oportunidades el paso del por su frontera ante el primer brote que se detectó en noviembre pasado. Esa situación ha llevado a los ganaderos mexicanos, especialmente del norte de país, a reinventarse para sobrellevar la crisis.

