La Asociación Nacional de Ganaderos (NCBA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos pidió este lunes al Departamento de Agricultura (USDA) que haga “rendir cuentas” a México, tras la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en el estado de Nuevo León.

“Es muy preocupante para la industria ganadera estadounidense que el gusano barrenador se haya desplazado tan al norte de México y ahora se encuentre a solo 70 millas (113 kilómetros) de la frontera. La velocidad a la que se ha desplazado el gusano barrenador por México nos recuerda que esta plaga supone una amenaza grave y urgente para los ganaderos estadounidenses”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de la NCBA, Colin Woodall, en respuesta al anuncio del USDA sobre el nuevo caso.

“La NCBA agradece todos los recursos que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha invertido en proteger la agricultura estadounidense del gusano barrenador. La asignación de fondos para una instalación nacional de esterilización de moscas, la exploración de nuevas tecnologías para esterilizar moscas, la mejora de la vigilancia de las moscas y la coordinación con otros departamentos del gobierno de Estados Unidos son medidas importantes para salvaguardar la industria ganadera estadounidense”, señala el comunicado.

“Con la amenaza tan cerca, necesitamos una mayor dispersión de moscas estériles para alejar esta plaga de nuestra frontera. Ahora es el momento de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) acelere la construcción de la instalación nacional de moscas estériles y erradique esta plaga de nuestras puertas”, añade.

Al mismo tiempo, pide al USDA “que siga haciendo que México rinda cuentas y lo instemos a reducir los movimientos de animales que podrían propagar el gusano barrenador hacia el norte. La NCBA también insta a la Agencia de Protección Ambiental a que autorice nuevos productos pesticidas para combatir el gusano barrenador y proporcione otra herramienta a los ganaderos estadounidenses”.

Las autoridades mexicanas anunciaron la activación de los controles y protocolos ante la detección de este nuevo caso de gusano barrenador en el poblado norteño de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León. Según las investigaciones, la res provenía del estado suroriental de Veracruz, en el Golfo de México.

Gusano barrenador: este fue el último caso reportado en México

El último caso de gusano barrenador en ganado fue reportado el 9 de julio en Veracruz, a más de mil kilómetros de la frontera norte, lo que llevó a Washington a suspender de manera indefinida la importación del ganado mexicano en pie que había reactivado pocos días antes.

El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos. Hasta el 20 de septiembre las autoridades mexicanas han reportado 512 casos activos del gusano barrenador en vacas en los estados sureños de Chiapas, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Campeche.

Ante el nuevo contagio, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (Senasica) informó en un comunicado que “se ha establecido el protocolo de identificación y comunicación en las engordas aprobadas del norte del país para detectar y eliminar casos de manera inmediata para prevenir cualquier incidencia”.

La secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins, anunció el domingo que el gobierno del presidente Donald Trump tomará “medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación”, y admitió que “no dependeremos de México para defender nuestra industria, nuestro suministro de alimentos ni nuestro estilo de vida”.

