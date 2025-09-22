La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aseguró que el caso de gusano barrenador (GBG) detectado en un bovino de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a solo 70 millas de la frontera entre México y Texas, Estados Unidos, fue atendido urgentemente por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para su erradicación.

Después de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aseguró que tomará las medidas necesarias, con o sin cooperación mexicana, para proteger a su industria ganadera, la Sader afirmó que ya puso en marcha las acciones para evitar un brote mayor en el área donde apareció la larva.

“El Senasica interceptó en Nuevo León un animal con gusano barrenador del ganado (GBG), el cual fue atendido de manera inmediata a fin de evitar que se presente un brote en esa entidad.

“(...) El Senasica resalta que el caso fue detectado a tiempo y explicó que las larvas se encontraban en una fase temprana, lo que implica que no hay posibilidad de aparición de la mosca, lo cual minimiza el riesgo de dispersión del GBG en la zona libre. Además, el sistema de trampas establecido en toda la zona Norte de México, no ha detectado una sola mosca de GBG”, informó la Secretaría.

Ayer, tras el anuncio del brote, Julio Berdegué, titular del organismo, habló por teléfono con su homóloga, Brooke Rollins. En la llamada le compartió la información del caso y de las medidas adoptadas inmediatamente por parte de la dependencia, las cuales se basan en el Plan de Acción Conjunta suscrito por ambos países el 15 de agosto pasado.

Como parte del protocolo, personal técnico de Senasica y de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), del Gobierno del estado y del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Nuevo León, revisó minuciosamente a todo el cargamento, que provenía de Minatitlán, Veracruz, y que constaba de 100 animales, para detectar heridas y gusaneras.

“Sólo uno presentó la infección (miasis), fue curado por personal del Senasica y todo el ganado fue tratado con Ivermectina, para prevenir cualquier riesgo.

“México ha establecido el protocolo de identificación y comunicación en las engordas aprobadas del norte del país para detectar y eliminar casos de manera inmediata para prevenir cualquier incidencia”, aseveró la Sader.

En este contexto, el USDA alertó que este nuevo caso de GBG, que es el más cercano a Estados Unidos que se ha registrado hasta el momento durante el actual brote, activó la emergencia en aquel país pues representa una prioridad de seguridad nacional, hecho por el que afirmó que no confiará en México para proteger su industria ganadera.

Así, la secretaria Rollins anunció que Estados Unidos desplegará su propio plan “agresivo” de acción para evitar que el GBG cruce la frontera.

