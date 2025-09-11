México y Estados Unidos (EU) mantienen pláticas para resolver la agenda de temas comerciales, entre los que están la cuota compensatoria al jitomate y el cierre de fronteras a las exportaciones de ganado en pie mexicano, sin embargo, la solución tomará tiempo, dijo Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

El funcionario federal indicó que no hay plazos para lograr la apertura o la eliminación de cuotas compensatorias porque “uno no le dice a la otra parte para tal fecha tienes que hacerlo ni mucho menos”, pero confío en que sea antes de enero de 2026.

En el caso del jitomate y tras decretarse precios mínimos de exportación por parte de México, el funcionario dijo que las cinco organizaciones de productores y exportadores de dicha hortaliza “solicitaron al gobierno una serie de medidas, en lo que se logra negociar el nuevo acuerdo y todas estas medidas están ya plenamente implementadas en total consenso”.

Continúa el diálogo con productores mexicanos

El secretario de Agricultura añadió que se mantiene un diálogo con los productores mexicanos para acordar los puntos de negociación.

En entrevista durante el Foro Global Agroalimentario que organizó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Berdegué Sacristán dijo que siguen las pláticas para lograr la apertura de fronteras al ganado “que están en curso, muy bien encaminadas, con la secretaria (de Agricultura estadounidense), Bruce Rollins, tenemos una comunicación muy frecuente”.

“En estos días, hay aquí una importante delegación de especialistas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, volviendo a mirar todos los puntos de exportación”, expuso.

Añadió que estos puntos de negociación “son procesos que toman tiempo, pero la presidenta pues ha estado sumamente pendiente”.

