Más Información
China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%
Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible
Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
México y Estados Unidos (EU) mantienen pláticas para resolver la agenda de temas comerciales, entre los que están la cuota compensatoria al jitomate y el cierre de fronteras a las exportaciones de ganado en pie mexicano, sin embargo, la solución tomará tiempo, dijo Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
El funcionario federal indicó que no hay plazos para lograr la apertura o la eliminación de cuotas compensatorias porque “uno no le dice a la otra parte para tal fecha tienes que hacerlo ni mucho menos”, pero confío en que sea antes de enero de 2026.
En el caso del jitomate y tras decretarse precios mínimos de exportación por parte de México, el funcionario dijo que las cinco organizaciones de productores y exportadores de dicha hortaliza “solicitaron al gobierno una serie de medidas, en lo que se logra negociar el nuevo acuerdo y todas estas medidas están ya plenamente implementadas en total consenso”.
Lee también Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años
Continúa el diálogo con productores mexicanos
El secretario de Agricultura añadió que se mantiene un diálogo con los productores mexicanos para acordar los puntos de negociación.
En entrevista durante el Foro Global Agroalimentario que organizó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Berdegué Sacristán dijo que siguen las pláticas para lograr la apertura de fronteras al ganado “que están en curso, muy bien encaminadas, con la secretaria (de Agricultura estadounidense), Bruce Rollins, tenemos una comunicación muy frecuente”.
“En estos días, hay aquí una importante delegación de especialistas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, volviendo a mirar todos los puntos de exportación”, expuso.
Añadió que estos puntos de negociación “son procesos que toman tiempo, pero la presidenta pues ha estado sumamente pendiente”.
sg/mcc