Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

Después de realizar una investigación por prácticas desleales contra las importaciones de calzado chino, el gobierno de México determinó que se le impondrán cuotas compensatorias que van de 0.54 dólares hasta los 22.50 dólares a cada par que entre al país, cobro que se aplicará dependiendo de la empresa asiática que lo fabrique.

Las cuotas que estarán vigentes por cinco años, impactarán a todo el calzado que entre como botas con corte y suela sintéticos, sandalias básicas, formales y de vestir con corte y suela sintéticos o de tela; tenis choclo deportivo sintético o textil; calzado casual con corte textil y suela sintética.

En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía publicó la Resolución final del procedimiento administrativo de investigación antidumping de oficio sobre las importaciones de calzado originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.

La Secretaría de Economía determinó que las importaciones originarias de China de los tipos de calzado señalados representaron 62.4% del total que ingresó al país procedente de otras naciones.

En términos absolutos y relativos las importaciones chinas de esos tipos de sandalias, tenis y botas se incrementaron en 59%, con una subvaluación en relación con el precio promedio de venta al mercado interno de 14%.

Consecuentemente, la producción bajó 10%, la participación de mercado del zapato nacional se redujo en 2 puntos porcentuales, el volumen de ventas al mercado interno de la producción nacional bajó 15%, la utilización de la capacidad instalada bajó 5 puntos porcentuales y el empleo en 11%, además de que los inventarios aumentaron 15%.

“El bajo nivel de precios de las importaciones del producto objeto de investigación constituye un factor que explicaría sus volúmenes crecientes y una mayor participación en el mercado nacional, desplazando a la producción nacional y ventas al mercado interno”, expuso.

Importación de calzado de China menor a 22.58 dólares pagará cuota compensatoria

Por lo anterior, toda la importación de calzado originaria de China cuyo precio en aduana sea menor a 22.58 dólares por par deberá pagar cuota compensatoria.

La dependencia del gobierno federal determinó que con base en lo anterior las exportaciones de la empresa china Bidibi Shoes pagará 0.54 dólares por par; Xinlong Footwear 1.93 dólares por par; para las exportadoras que comparecieron en la investigación y que no son las anteriores pagarán 3 dólares por par. Apache Footwear 4.69 dólares por par y Yaxin Shoes Factory 22.5 dólares por par, así como las demás exportadoras que no comparecieron.

Entre las empresas importadoras de calzado que participaron en la investigación están Adidas, Baseco, Moda Rapsodia, Puma, Chedraui, C&A, Coppel, Danzar, Devanlay México, Fashion Depot y Nike.

Las anteriores cuotas compensatorias se imponen, dijo la dependencia, con el “objeto de proporcionar condiciones leales de competencia y defender los intereses de la planta productiva nacional”, por lo que estarán vigentes durante los siguientes 5 años y que, eventualmente, podrían prorrogarse.

