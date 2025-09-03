La Bolsa de Valores de Nueva York abrió en fuerte alza este miércoles, impulsada por buenas noticias para el sector tecnológico estadounidense, provenientes sobre todo de Alphabet, relegando por el momento las preocupaciones comerciales.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq, fundamentalmente tecnológico, avanzó un 0.86% y el índice ampliado S&P 500 ganó 0.42%.

El Promedio Industrial Dow Jones estuvo a su vez cerca del punto de equilibrio, cayendo apenas un 0.07%.

La acción de Alphabet, la casa madre de Google, destacó al subir en 6.59%, para colocar su acción en 225.97 dólares. La empresa consiguió una victoria judicial que le permite conservar su navegador.

La víspera, un juez en Estados Unidos resolvió que Google no está obligado a desprenderse de su navegador Chrome.

