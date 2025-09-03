Más Información

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth

Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

La abrió en fuerte alza este miércoles, impulsada por buenas noticias para el sector tecnológico estadounidense, provenientes sobre todo de , relegando por el momento las preocupaciones comerciales.

En las primeras operaciones, el índice , fundamentalmente tecnológico, avanzó un 0.86% y el índice ampliado S&P 500 ganó 0.42%.

El Promedio Industrial Dow Jones estuvo a su vez cerca del punto de equilibrio, cayendo apenas un 0.07%.

Lee también

La acción de Alphabet, la casa madre de Google, destacó al subir en 6.59%, para colocar su acción en 225.97 dólares. La empresa consiguió una victoria judicial que le permite conservar su navegador.

La víspera, un juez en Estados Unidos resolvió que Google no está obligado a desprenderse de su navegador Chrome.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses