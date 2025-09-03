La percepción general de las familias sobre su situación económica y la del país avanzó en agosto, ligando dos meses al alza, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco de México (Banxico).

El Indicador de Confianza del Consumidor registró un aumento mensual de 0.7 unidades en el octavo mes de 2025 para ubicarse en los 46.73 puntos con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Cuatro de los cinco componentes que integran el indicador reportaron resultados positivos. Se observaron incrementos mensuales en los componentes que evalúan la situación económica futura del hogar, 0.8 puntos; la situación económica presente y futura del país, 0.6 y 1.0 unidades respectivamente; así como en el relativo a la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables, 1.1 puntos.

El Inegi y Banxico dieron a conocer los resultados de los indicadores complementarios de la confianza del consumidor, donde cinco de los diez registraron un aumento mensual en agosto pasado.Foto: IStock

En contraste, el indicador que capta la situación económica presente del hogar respecto a la que tenía hace 12 meses retrocedió 0.05 puntos.

Por otra parte, el Inegi y Banxico dieron a conocer los resultados de los indicadores complementarios de la confianza del consumidor, donde cinco de los 10 registraron un aumento mensual en agosto pasado.

Destacan los relacionados con las posibilidades futuras de comprar o remodelar una casa en los próximos dos años con un alza de 1.4 unidades; su situación económica dentro de 12 meses 0.7 puntos; así como su perspectiva de los precios en los próximos 12 meses, 0.5 unidades.

Entre los que reportaron las mayores bajas destacan: la posibilidad de ahorrar con una caída mensual de 1.5 puntos y la posibilidad para salir de vacaciones en los próximos 12 meses, que retrocedió 1.2 unidades.

