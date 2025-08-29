En 2024 se registraron 22 mil 31 muertes fetales en México. Estas correspondieron a una tasa nacional de 62.9 por cada 100 mil mujeres en edad fértil, tasa menor a los 67.5 reportados en 2023 y a los 72.2 de 2022, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de muertes fetales, 81.8% ocurrió antes del parto, 16.8% sucedió durante el parto y en 1.4% de los casos no se especificó el momento.

El 52.7% de los casos de muertes fetales correspondió al sexo masculino y 37.8%, al femenino. En 9.5% de los casos no se especificó el sexo.

Lee también Crece la informalidad laboral: Inegi reporta 1.17 millones de empleos en junio; tasa de desocupación registra 2.77%

Estados con más muertes fetales en México

Las entidades federativas que presentaron las tasas de muertes fetales más altas fueron: Colima, con 86.5 por cada 100 mil mujeres en edad fértil; San Luis Potosí, con 84.9 y el Estado de México, con 82.7.

Mientras que las tasas más bajas se registraron en los estados de Oaxaca, con 27.8; Zacatecas, con 39.3, y Quintana Roo, con 40.0.

El mayor porcentaje de muertes fetales correspondió a embarazos únicos, con 93.7%. Siguieron los gemelares, con 6.1%. Respecto al procedimiento de expulsión o extracción, el parto vaginal espontáneo fue el que registró más casos, con 59.2%, seguido de la cesárea, con 18.1%.

Con base en la edad gestacional (duración del periodo de gestación), las muertes fetales intermedias (20 a 27 semanas) representaron el mayor porcentaje de casos, con 37.8 %; siguieron las tardías (28 semanas y más), con 34.5 %, y las precoces (12 a 19 semanas), con 27.1 %.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc