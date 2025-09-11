La divisa mexicana en los mercados internacionales cotiza alrededor de 18.53 pesos por dólar, su menor nivel intradía desde el pasado 13 de agosto, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo se vende en 19 pesos en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.42% u 8 centavos por debajo del cierre del miércoles.

La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.33%, de acuerdo con su índice ponderado.

Lee también Inflación interanual en EU repunta 2.9% en agosto; la subyacente se mantiene en 3.1%

Lo anterior se debe a que la inflación al consumidor en EU durante agosto estuvo en línea con la expectativa del mercado, lo que mantiene elevada la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte su tasa de interés el 17 de septiembre.

Por otra parte, en Estados Unidos se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 6 de septiembre, mostrando un aumento de 27 mil respecto a la semana anterior

La cifra anterior es el mayor incremento desde la primera semana de octubre del 2024, llevando a las solicitudes a ubicarse en 263 mil, su mayor nivel desde la penúltima semana de octubre del 2021.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc