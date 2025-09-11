Más Información
El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió un 2.9% interanual en agosto, lo que supone un incremento de dos décimas con respecto al dato de julio, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).
La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, se mantuvo en el 3.1 % en línea con estimados de analistas, que advierten sobre un aumento gradual de los precios debido al impacto cada vez mayor de la política arancelaria del presidente Donald Trump, a días de una reunión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.
