Una mujer que quiso pasar al Reclusorio Varonil Oriente con un paquete de marihuana, fue detenida por elementos de la Policía del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

La detención se realizó cuando la mujer de 49 años de edad acudió al Reclusorio Varonil, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, con la intensión de ingresar como visitante.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que, conforme al protocolo, a la mujer se le realizó una revisión en el área de aduanas y las custodias le encontraron una cangurera con el paquete de marihuana.

La mujer fue detenida por las custodias y ya fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público.

La mujer cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, registrado en el año 2014, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

