Dos hombres fueron detenidos por policías capitalinos tras un cateo en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, acusados de robo a casa habitación.

En el operativo mediante el que se detuvo a Edwin Gutiérrez Ruiz, alias "El Chuky" y Benjamin Paul Olvera Cabrera, alias "Gordo", también se aseguraron placas de auto y varios documentos, así como figuras y altares.

Detienen a "El Chuki" y "El Gordo" por robo a casa habitación Foto: Especial.

Los dos detenidos fueron identificados y ubicados tras la denuncia por el robo a una casa en la colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, perpetrado el pasado 24 de agosto, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Operadores del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) se dieron a la tarea de investigar la zona de movilidad de los implicados en el robo.

Una vez que las autoridades contaron con los datos de prueba suficientes, solicitaron a un juez de control una orden de cateo para un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Foto: Especial.

Una vez que el juez libró el mandamiento judicial, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, realizaron el cateo en un inmueble de la calle Cañito, en la Unidad Habitacional Torre H, de la colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Allí se detuvo a "El Chuki" y "El Gordo", y se aseguró una factura de un auto con reporte de robo, dos placas de circulación del Estado de México con reporte de robo, una tarjeta de circulación, cuatro de placas de circulación con reporte de robo y varias figuras.

El domicilio fue sellado y resguardado por policías.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

