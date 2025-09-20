Más Información
Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum
A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales
Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos
Ante llegada de Hernán Bermúdez, José Ramiro López Obrador pide "escuchar a los que son acusados" y esperar investigación
Premio Ariel 2025: María Rojo, Karina Gidi y otras estrellas del cine mexicano se lucen en la alfombra roja
Dos hombres fueron detenidos por policías capitalinos tras un cateo en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, acusados de robo a casa habitación.
En el operativo mediante el que se detuvo a Edwin Gutiérrez Ruiz, alias "El Chuky" y Benjamin Paul Olvera Cabrera, alias "Gordo", también se aseguraron placas de auto y varios documentos, así como figuras y altares.
Los dos detenidos fueron identificados y ubicados tras la denuncia por el robo a una casa en la colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, perpetrado el pasado 24 de agosto, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Operadores del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) se dieron a la tarea de investigar la zona de movilidad de los implicados en el robo.
Una vez que las autoridades contaron con los datos de prueba suficientes, solicitaron a un juez de control una orden de cateo para un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Lee también: Vandalizan secundaria técnica por segunda vez en Tultitlán
Una vez que el juez libró el mandamiento judicial, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, realizaron el cateo en un inmueble de la calle Cañito, en la Unidad Habitacional Torre H, de la colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Allí se detuvo a "El Chuki" y "El Gordo", y se aseguró una factura de un auto con reporte de robo, dos placas de circulación del Estado de México con reporte de robo, una tarjeta de circulación, cuatro de placas de circulación con reporte de robo y varias figuras.
El domicilio fue sellado y resguardado por policías.
Los dos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr