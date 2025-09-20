Más Información
Tultitlán, Méx.— En menos de un mes, la secundaria Técnica 136 ha sido vandalizada en dos ocasiones, lo que ya provocó que padres de familia decidieran dejar de enviar a clases a sus hijos, al considerar que no existen las condiciones de seguridad para los estudiantes.
La institución de educación pública se encuentra ubicada en la colonia Ampliación Buenavista y en dos ocasiones sujetos ingresaron para romper computadoras, vidrios, puertas y herrería, sin robar nada, contó Adriana Rojas, madre de familia. Además, desaparecieron todas las llaves de los salones y de la dirección escolar.
El primer día que se registraron estos actos fue el pasado 25 de agosto, situación que se repitió el miércoles 17 de septiembre; ambos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Sin embargo, no han obtenido respuesta.
“Ahorita los padres de familia están inconformes porque entraron a vandalizar. No hay seguridad porque hicieron destrozos en el mobiliario, cristales, puertas, protecciones”, comentó Rojas.
Por estos hechos se tiene programada una reunión entre autoridades municipales y escolares para el lunes 22 de septiembre.
“De la supervisión escolar quieren que regresen a clases el lunes, pero no sabemos cómo vayan a reaccionar los papás por todo lo que vandalizaron. No creemos que haya seguridad”, agregó la madre de familia.