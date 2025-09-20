Coyotepec, Mex.- En el Barrio Santiago fue asegurado un predio en el que presuntamente se vendía combustible de manera ilegal.

Una alerta movilizó a los agentes de la Secretarías de Seguridad del Estado de México, Defensa Nacional, Guardia Nacional y policía municipal a un inmueble sobre la calle Tetepango esquina con calle Autopan.

El predio está delimitado con tarimas y tiene un zaguán metálico de color negro, en cuyo interior localizaron bidones con gasolina de mil litros de capacidad.

En el Barrio Santiago fue asegurado un predio en el que presuntamente se vendía combustible de manera ilegal. Foto: Especial.

Además, aseguraron un vehículo de carga con una cisterna de fabricación artesanal de la cual salía gasolina, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La unidad se quedó bajo resguardo en el inmueble debido a la recomendación de Protección Civil y PEMEX, instancias que determinaron que existía un riesgo en su traslado.

