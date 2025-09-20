Más Información

El ha aplicado más de 8 millones de vacunas a la población en los últimos dos años, y a través del modelo IMSS-Bienestar, ha brindado atención médica gratuita a más de 9 millones de personas que antes no contaban con seguridad social.

En el marco del Segundo informe de Gobierno de la maestra , destaca que en materia de salud se han otorgado más de 7 millones de consultas generales y especializadas y se realizaron más de 13 millones de estudios de laboratorio y radiología.

En el mismo periodo se atendieron más de 720 mil urgencias médicas y se concretaron más de un millón 650 mil intervenciones médicas especializadas, entre ellas atención prenatal, partos y cirugías. Se llevaron a cabo más de 800 mil estudios para la detección de cáncer de mama y cérvico uterino.

En este tiempo, se inauguró el Hospital General de Atenco, que ha otorgado servicios especializados a la región.

En materia de prevención se han realizado más de 3 millones de acciones en salud sexual, planificación familiar y cuidado de la salud en planteles educativos.

El Estado de México también puso en marcha la primera Clínica de la Diversidad Sexual en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, que ofrece atención integral en distintas especialidades médicas bajo un esquema de inclusión y respeto.

Este lunes 22 de septiembre, la maestra Delfina Gómez entregará su Segundo Informe de Gobierno al Congreso local y, posteriormente, emitirá un mensaje en el Teatro Morelos de Toluca.

