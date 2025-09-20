Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud elevó este sábado a 27 el número de personas que fallecieron a causa de la explosión de la pipa de gas en inmediaciones del Puente La Concordia, en Iztapalapa.

A 10 días del accidente, la dependencia capitalina actualizó este sábado por la mañana el número de víctimas mortales a 27, además de que 18 continúan hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.

Muere Ricardo Corona

El viernes por la noche se actualizó la cifra a 26 personas fallecidas y este sábado se sumó una víctimas más. Se trata de Ricardo Corona de 38 años de edad, que se encontraba en el Hospital General Rubén Leñero.

Muere Erik Vicente, chofer de microbús

En la lista de personas fallecidas, se encuentra también Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años, quien permanecía en el Hospital General Rubén Leñero, tras presentar quemaduras en el 100% de su cuerpo.

Erik Vicente era chofer de un microbús y se dirigía al paradero de Santa Marta el pasado 10 de septiembre cuando fue alcanzado por el fuego, relató Adrián Daniel Acevedo, hermano de la víctima.

El pasado martes 16 de septiembre se confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien era el chofer de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre.

Entre las personas que perdieron la vida en la tragedia también se encuentra la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

