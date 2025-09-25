La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos significativos en las Líneas 8, A, 7, 2 y 12, con trenes que permanecían detenidos durante varios minutos en distintas estaciones.

A través de x, pasajeros del STC reportaron que, en la Línea 8 las unidades llegaban llenas y con intervalos largos. “Línea 8, creo que no entienden el significado de agilizar. Manden un vacío en la L8 dirección Garibaldi, pasan llenísimos y pasan cada 10 minutos impidiendo abordar en las demás estaciones”, escribió una usuaria, otro usuario comentó: “Línea 8 colapsada de nuevo. Avance lentísimo ¿qué pasa?: el Metro respondió: “Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta; en breve se normalizará la circulación de los trenes”.

La Línea A también registró demoras: “Seis minutos línea A sean realistas, llevamos 12 estancados en la estación Acatitla a trabajar, bola de ineptos igual que sus jefes, a ver a qué hora”, publicó un pasajero, mientras otro agregó: “No puede ser, la Línea A otra vez con fallas, una hora desde La Paz y apenas llegando a Metro San Juan”; ante ello, la cuenta oficial del Metro informó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

En la Línea 7, las quejas se centraron en la falta de trenes en dirección Barranca del Muerto: “Ya llevo 11 minutos en la Línea 7 dirección Barranca de Muerto y no llega ningún metro. Si está dando servicio, avisen para ver cómo llegar a nuestro destino, por favor”, comentó una usuaria, otro añadió: “No pasa ningún metro en dirección a Barranca desde hace más de 15 minutos”.

La Línea 2 presentó marcha lenta en ambas direcciones. “Línea 2 lentísima en ambas direcciones. Más de 10 minutos en que pasen los trenes”, señaló un pasajero, otro describió la experiencia: “Tren línea 2 M.0644 estación Nativitas, ahora azotándose todo el camino; si no trae animales díganle algo, señores”.

En la Línea 12 se reportaron tiempos de espera prolongados: “No inventen, 10 minutos perdidos en que llegara el tren en la L12. ¡Obvio cuando llega está atascado! ”, dijo un usuario.

