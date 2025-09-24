El Sistema de Transporte Colectivo (STC) publicó la licitación para elegir a la empresa que realizará las obras para la conservación y mantenimiento del Metro.

En la Gaceta de la Ciudad de México publicó las bases para el concurso de los trabajos que se llevarán a cabo en el Metro.

Sin explicar qué zonas se van a trabajar, el Metro indicó que abarca estaciones, permanencias, locales técnicos y talleres del Sistema.

Las empresas interesadas deberán contar con un presupuesto base de 14 millones 116 mil 539 pesos con fecha de inició el 17 de octubre y concluirán el 31 de diciembre.

El fallo se dará a conocer el 14 de octubre y el costo de las bases para conocer a detalle los requisitos es de 20 mil pesos.

La experiencia técnica que deberán acreditar consiste en cumplir con los siguientes requisitos:

Tener experiencia en la ejecución de obras en las cuales haya realizado trabajos de pailería en la construcción de estructuras metálicas, obra civil, acabados, en las instalaciones del Sistema Transporte Colectivo o naves industriales, centros comerciales, mercados, unidades deportivas, etc. Haber tenido a su cargo la supervisión de instalaciones con características técnicas y magnitud similar a las del objeto de los trabajos

