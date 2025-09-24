El Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, aseguró que la Calzada Flotante de Tlalpan afectará a la Línea 2 del Metro.

Destacó que para la cimentación del proyecto que ya está en ejecución, deberá cederse terreno a los costados del muro de confinamiento de la Línea 2. También para las jardineras en el techo se deberá reforzar la actual estructura y las jardineras deberán ser de aluminio.

El líder del SNTSTC, subrayó que esta infraestructura aumentará el peso original de la estructura, lo que puede colocar en una situación de inseguridad a las instalaciones de Línea 2, a sus trabajadores y usuarios, así como la vialidad de la Calzada Tlalpan.

Sobre el tema del mantenimiento, que requerirá la Calzada Flotante, “aunado con lo anteriores puntos y considerando que sea el adecuado, se deben considerar los espacios a utilizar para realizar (el riego, poda, limpieza, fumigación, tiempo de ejecución y tipo de materiales a utilizar), más los asignados para la construcción de la Ciclo Pista y de la cimentación de la Calzada Flotante antes citada.

Lo cual va a reducir la vialidad y afectará la operación tanto de la Línea 2 del STC, como la de la Calzada Tlalpan, que hoy en día tiene problemas viales severos.

